شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.
واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.
واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.
https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان مكة المكرمة الطائف
استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء
التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.
واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.
واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.
https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747