شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف

استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، ‫الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.

واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.

https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747

أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان مكة المكرمة الطائف

1

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441 10:53 PM

استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء

شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف

متعب البقمي

الطائف

0 3,026

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، ‫الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.

واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.

https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمير مكة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان مكة المكرمة الطائف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019