شاهد .. "بدر بن سلطان" يلتقي مديري القطاعات الحكومية بالطائف

استمع لمقترحاتهم التنموية ونبذة عن المشاريع وشاركهم مأدبة العشاء

التقى أمير منطقة مكة بالنيابة، ‫الأمير بدر بن سلطان، مديري القطاعات الحكومية بمحافظة الطائف.

واستمع الأمير بدر خلال اللقاء إلى مقترحاتهم التنموية، ونبذة عن المشاريع في المحافظة.

واختتم الأمير بدر بن سلطان لقاءه مساء اليوم بمشاركة مديري القطاعات الحكومية مأدبة العشاء.

https://twitter.com/makkahregion/status/1210993335281823747