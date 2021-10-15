أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرف عليه

الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي؛ حيث لم تغب الإثارة والتشويق عن تفاصيل أحداثه المميزة.
ففي الشأن المحلي طغى انتصار الأخضر السعودي على نظيره الصيني على جميع الأحداث المحلية؛ كيف لا وهو جعل المنتخب السعودي ينفرد بصدارة مجموعته ويقترب خطوة من مونديال قطر 2022.
أما في الشأن العالمي استحوذ خبر تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية على اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب نتائج تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى؛ حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
المدرب خالد العطوي سادس ضحايا دوري المحترفين
لجنة الكفاءة المالية تكشف شروط الحصول على الشهادة لأندية المحترفين والأولى
تعيين ريما بنت بندر عضوًا في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"
وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1
العويس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين للإصابة
الأخضر السعودي يهزم الصين في تصفيات كأس العالم
الأردن تتوج بكأس اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية على حساب السعودية
برشلونة يواجه بوكاجونيورز كأس "مارادونا" ضمن فعالية موسم الرياض
السعودية تحتضن نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وجوفنتوس
الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان
المملكة تحقق 4 ميداليات متنوعة في بطولة النخبة الخليجية للرماية
"الفيصل" يُتوِّج ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم "سوبر جلوب 2021"
أكاديمية "مهد" تكشف عن استراتيجيتها المستقبلية
فرنسا تتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
اليابان تلحق الهزيمة الأولى بأستراليا بتصفيات المونديال
الأسبوع الماضي كان أسبوعاً مزدحماً للغاية بالأحداث الرياضية التي شغلت الرأي العام السعودي والعالمي؛ حيث لم تغب الإثارة والتشويق عن تفاصيل أحداثه المميزة.
ففي الشأن المحلي طغى انتصار الأخضر السعودي على نظيره الصيني على جميع الأحداث المحلية؛ كيف لا وهو جعل المنتخب السعودي ينفرد بصدارة مجموعته ويقترب خطوة من مونديال قطر 2022.
أما في الشأن العالمي استحوذ خبر تتويج المنتخب الفرنسي بلقب النسخة الثانية من بطولة دوري كأس الأمم الأوروبية على اهتمام الصحافة العالمية، إلى جانب نتائج تصفيات كأس العالم.
وبما أن الأيام السبعة الماضية كانت حافلة بالأحداث الرياضية المحلية أو العالمية، وربما لم تتح لك الفرصة للتعمق أكثر بتفاصيل ما جرى؛ حيث كانت "سبق" تغطي ما يجري لذلك نسهل لك مهمة البحث عن تلك التفاصيل ونضعها في تقرير واحد هنا.
رفع الطاقة الاستيعابية للحضور الجماهيري إلى 100% في مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
المدرب خالد العطوي سادس ضحايا دوري المحترفين
لجنة الكفاءة المالية تكشف شروط الحصول على الشهادة لأندية المحترفين والأولى
تعيين ريما بنت بندر عضوًا في لجنة التنسيق لدورة الألعاب الأولمبية "بريزبن 2032"
وزير الرياضة يتسلم شهادة غينيس عن أكبر مجسم سيارة فورمولا 1
العويس يغيب عن الملاعب لمدة شهرين للإصابة
الأخضر السعودي يهزم الصين في تصفيات كأس العالم
الأردن تتوج بكأس اتحاد غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية على حساب السعودية
برشلونة يواجه بوكاجونيورز كأس "مارادونا" ضمن فعالية موسم الرياض
السعودية تحتضن نهائي كأس السوبر الإيطالي بين الإنتر وجوفنتوس
الفرنسي آرسين فينجر مدرباً لنجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان
المملكة تحقق 4 ميداليات متنوعة في بطولة النخبة الخليجية للرماية
"الفيصل" يُتوِّج ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم "سوبر جلوب 2021"
أكاديمية "مهد" تكشف عن استراتيجيتها المستقبلية
فرنسا تتوج بلقب كأس الأمم الأوروبية على حساب إسبانيا
اليابان تلحق الهزيمة الأولى بأستراليا بتصفيات المونديال