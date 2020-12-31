بايدن يختار كاثلين هيكس لشغل منصب نائبة وزير الدفاع

لتكون أول امرأة تَشغل هذا المكان.. ترأس فريقه الانتقالي للبنتاجون

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، كاثلين هيكس، مسؤولة سابقة في وزارة الدفاع (بنتاجون) إبان إدارة الرئيس باراك أوباما؛ لتكون أول نائبة لوزير الدفاع؛ وفقًا لما ذكره مكتبه الانتقالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الأربعاء، أن هيكس، التي ترأس فريق بايدن الانتقالي للبنتاجون، تعمل مديرة برنامج الأمن الدولي بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن.

وشَغَلت "هيكس" منصب نائبة وكيل وزارة الدفاع للاستراتيجية والخطط والقوات من 2009 إلى 2012 ونائبة لوكيل وزارة الدفاع للسياسة من 2012- 2013.

ويعتزم "بايدن" أيضًا ترشيح كولن كال، مستشاره السابق للأمن القومي السابق عندما كان نائبًا للرئيس، لمنصب وكيل وزارة الدفاع للسياسات.