"رويترز": حصيلة وفيات "كورونا" في أمريكا تجاوزت 48 ألفًا

عدد الإصابات اقترب من 850 ألفًا

أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 48 ألفًا، اليوم (الخميس)، مع متوسّط زيادة يومية في الحالات في أبريل (نيسان) بلغ ألفَيْ وفاة.

وتوقّعت "رويترز" أنه في حال استمرَّت الوفيات في أمريكا على هذا المنوال، فقد يصل العدد إلى 50 ألفًا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويقترب العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة من 850 ألفًا اليوم، ولم تبلغ أغلب الولايات عن الحصيلة لديها بعد.

وزادت حالات الإصابة بما يفوق 30 ألفًا أمس، بما يشكل أكبر زيادة في خمسة أيام، لكنه يتّسق مع المتوسط اليومي في أبريل.