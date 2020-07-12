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الإجمالي تعدى الـ10 آلاف مصاب بينهم 1656 من الطواقم الطبية

"قيرغيزستان" تُسجل 719 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أصيب 1656 موظفًا في المؤسسات الطبية بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في قيرغيزستان.



وأفادت وكالة أذرتاج نقلاً عن وزارة الصحة بأن حالات الإصابة بالفيروس ارتفعت في قيرغيزستان بواقع 719 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل إلى 10 آلاف و629 إصابة.