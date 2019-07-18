على مستوى المملكة.. دوريات الأمن تضبط 11389 حالة خلال أسبوع

القضايا تنوّعت بين "مسكرات وحشيش ومخدرات وذخيرة حية وسلاح"

باشرت دوريات الأمن بالمملكة 11389 حالة أمنية خلال أسبوع تقريبًا؛ خلال الفترة من 11/4 إلى 11/10 للعام الحالي.



وتمكّنت الدوريات من رصد 9035 قضية "مسكرات ومخدرات قارورة وبرميل وجركل وحبوب وحشيش وشبو وقات وهيروين"، إضافة إلى 2084 قضية "مسدس ورشاش وبندقية نارية وهوائية وذخيرة حية وسلاح أبيض".



وضبط رجال دوريات الأمن بالمملكة 270 مركبة مسروقة، و319 مركبة مطلوبة، و458 مركبة بدون إثبات ملكية، و547 مخالفة أنظمة إقامة وعمل.



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