تنبيه لـ "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة حتى 8 مساءً

"المدني" تدعو إلى الحيطة والحذر واتباع الإرشادات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظات: بلجرشي والحجرة والمخواة والمندق وقلوة والعقيق وبني حسن وغامد الزناد، والقرى والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

وجدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.