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مستشارة البيت الأبيض ألقت اللوم على إيران في الهجوم على حقول النفط

"ترامب": نعرف الجاني وراء هجمات أرامكو وننتظر "التحقيق السعودي"

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنتظر تحقيق السعودية حول الهجمات الإرهابية على منشآت أرامكو، ووفقًا لذلك يمكننا التحرك للأمام.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "نعتقد أننا نعرف من يقف وراء الهجمات".

من جانبها ألقت مستشارة البيت الأبيض الخاصة كيليان كونواي، اللوم على إيران في هجومها الأخير على حقول النفط السعودية.