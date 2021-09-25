السودان.. محتجّون يغلقون خط وقود يمدّ الخرطوم

أوقفوا عمل محطة للسكك الحديدية في ولاية البحر الأحمر

أغلق محتجون سودانيون، اليوم "السبت" محطة السكك الحديدية بمنطقة هيا في ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، بعد 5 أيام من إغلاق الميناء الرئيسي؛ بسبب احتجاجات المعترضين على اتفاق جوبا للسلام العام الماضي.

وذكر المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، الذي يمثل المحتجين، أن إغلاق السكك الحديدية في محطة هيا جاء تنفيذًا لتوجيهاته؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأضاف المجلس عبر حسابه في "فيسبوك" أن المحتجين أغلقوا أيضًا خط البنزين الناقل من مدينة هيا إلى الخرطوم.