مؤشرات أسعار العقار يكشفها "العمري" .. أشاد بـ "الإسكان" وتوقع انخفاضاً ونصح

قال: جهود الوزارة في مجال تسهيل ودعم التمويل العقاري بارزة وتستحق الشكر .. ولكن

أشاد اقتصادي بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الإسكان في سبيل تسهيل تملك المواطن لمسكن مناسب، موضحاً أنها بارزة وواضحة للجميع، مطالباً في الوقت نفسه بالتفعيل الكامل لرسوم الأراضي البيضاء من أجل خفض الأسعار.

وقال: "‏يأتي خفض مكرر متوسط سعر الوحدة لإجمالي دخل الفرد السنوي إلى 5 مرات بنهاية 2020 كأحد أهداف وزارة الإسكان ورغم أنه يتراجع ببطء الآن، لكن متوقع -بإذن الله تعالى- تسارع انخفاضه خلال الفترة القريبة وصولاً إلى هدفه المحدد". ‏

وتفصيلاً؛ قال الاقتصادي عبدالحميد العمري: "رسالتي المخلصة كمواطن لوزارة الإسكان: جهودك بمجال تسهيل ودعم التمويل العقاري بارزة وواضحة ولكِ الشكر لكن في المقابل عدم التفعيل الكامل لرسوم الأراضي البيضاء تم استغلاله لرفع الأسعار"، مشيراً إلى أن ذلك يتعارض كلياً مع أهداف خفض الأسعار وتمكين المواطن من تملك مسكنه بسعر عادل.

وأضاف: "التمويل العقاري مهم جداً لتحقيق أهداف الإسكان لكن ليس حلاً وحيداً؛ بل لا بد أن يتزامن مع تفعيل أدوات تمنع الأسعار كي لا ترتفع؛ بل لتنخفض كونها أساساً وسبباً في مشكلة صعوبة تملك السكن (أهم الأدوات رسوم الأراضي) لإيجاد توازن".

وحول اتجاه أسعار العقار، بيّن "العمري"؛ ‏بالنسبة للأراضي: "شهدت ارتفاعا من نهاية 2018 إلى منتصف هذا العام بنسبة +18.8% وهذا نتيجة لزيادة ضخ قروض العقار والدعم، لكن الارتفاع لم يعوّض انخفاض عام 2018 بنحو -24.1% وطبعا لم يعوّض انخفاض -35.3% خلال2016-2018".

وتابع: "أما بالنسبة للفلل فلم تشهد الارتفاع الكبير الذي شهدته الأراضي، إذ ارتفعت +4.4% (في الرياض ارتفعت +13%) مقابل انخفاض المتوسط من نهاية 2015 لنهاية 2018 بـ -29.5%"، والسبب في ذلك يعود -كما ذكر- ‏إلى ضعف ارتفاع العرض الكبير من الوحدات الشاغرة، وتحول الطلب نحو الشقق قياساً على الدخل ومصروفات فواتير الكهرباء وغيرها.

وواصل: "فيما يخص الشقق، فقد سجلت ارتفاعاً أفضل مقارنة بالفلل؛ لكن أقل من الأراضي لوفرتها وزيادة الشواغر منها حيث بلغ الارتفاع +12.2% مقارنة بانخفاضها -25% خلال 2016-2018‏"، وبيّن أنها تعد أكثر الخيارات إقبالاً لمحدودية الدخل ومناسبة سعرها مقارنة بالسكن الأكبر واهتمام المشترين بتكاليف الاستهلاك.