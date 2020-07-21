في موسمها الثاني.. اختتام فعالية "علايا آرت" ضمن صيف بلقرن 2020

نظمها نادي "عناقيد للفنون البصرية" بالتعاون مع المحافظة

اختتمت الأحد الماضي، في محافظة بلقرن، فعالية فنية بعنوان "علايا آرت" في موسمها الثاني، ضمن فعاليات صيف بلقرن 2020.

نظم الفعالية نادي "عناقيد للفنون البصرية"، بالتعاون مع المحافظة والبلدية؛ حيث تهتم بالفنون البصرية والتشكيلية.

وشهدت إقبالاً مميزًا من الموهوبين الذين شاركوا في خمس ورش، قدمها نخبةٌ من المدربين والمدربات السعوديين، وهي: ورشة "جماليات التجريد"، وورشة "فنون الخط العربي"، وورشة "القط المعاصر"، وورشة "فن الجرافكس"، وورشة "تصوير المنتجات".

وتضمنت الفعالية التي استضافتها مواقع عدة منها: مقر نادي عناقيد للفنون البصرية، ومسرح البلدية، وشارع الإبداع، رسم جدارية "مجموعة العشرين"، وجدارية "البعد الثالث".

إضافة إلى إقامة خمسة مراسم للأطفال بشارع الإبداع، ومهرجان ذوي الإعاقة التشكيلي، ومعرض "عريش العناقيد" بشارع الإبداع، ودروس ولقاءات فنية وثقافية وزيارات سياحية.