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منح 1173 رخصة خروجًا نهائيًا لانتهاء الإقامة بالتنسيق مع إدارة الوافدين

أغلبها كيدية..."عمل الرياض" يلغي 132 طلباً لبلاغات تغيب

أنهت إدارة العلاقات العمالية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال الشهر الماضي إجراءات 132 طلباً لإلغاء بلاغات التغيب "أغلبها كيدية تقدم بها العامل" بعد التحقق من صحتها ومنح 1173 رخصة خروجًا نهائيًا لانتهاء الإقامة بالتنسيق مع إدارة الوافدين.



أوضح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إدارة العلاقات العمالية استطاعت خلال السنتين الأخيرتين تقليص أعداد بلاغات التغيب بنسبة 70% عن السابق من خلال تطبيق بعض الضوابط بالتعاون مع الإدارة العامة للبلاغات في الوزارة.



وأضاف أن مهام إدارة العلاقات العمالية لا تقتصر على استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها بل تمتد إلى تصفية مستحقات المتوفين من العمالة ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية، بالإضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل الموقوف عن العمل.