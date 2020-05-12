إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع إلى 3721

"الصحة": العدد الكلي للوفيات 17 و1250 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي: تسجيل (148) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (33) حالة لعُمانيين، (115) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد أن (1250) حالة تماثلت للشفاء.