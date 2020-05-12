إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع إلى 3721

"الصحة": العدد الكلي للوفيات 17 و1250 حالة تماثلت للشفاء

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي: تسجيل (148) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (33) حالة لعُمانيين، (115) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد أن (1250) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 11:06 AM

"الصحة": العدد الكلي للوفيات 17 و1250 حالة تماثلت للشفاء

إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عُمان يرتفع إلى 3721

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3721 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيانها اليومي: تسجيل (148) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، منها (33) حالة لعُمانيين، (115) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (3721) حالة، وعدد الوفيات (17)، وتود الوزارة التأكيد أن (1250) حالة تماثلت للشفاء.

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سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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