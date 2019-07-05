أبناء الفقيدة الجوهرة آل سعود يتلقون التعازي غدًا السبت

بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء في جدة

يتلقى أبناء وبنات الفقيدة الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، التعازي في وفاة والدته، بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز بحي الحمراء بمحافظة جدة.

ويتم استقبال التعازي ابتداءً من يوم غد السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.

وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية؛ بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.

ويمكن التعرف على موقع العزاء من خلال الرابط التالي: