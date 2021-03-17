"الصحة": تسجيل 393  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 231 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383499 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373361 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6585 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553 والحالات الحرجة 566 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021، تسجيل 393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 383499 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 231 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 373361 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6585 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3553 والحالات الحرجة 566 حالة.