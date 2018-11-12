تعرّف على ترتيب السعودية في قائمة المشروعات السياحية في العالم

بلغت قيمتها بالعالم نحو 101 مليار دولار من 2013 حتى 2017

بلغت الاستثمارات المباشرة في القطاع السياحي بالعالم نحو 101 مليار دولار حول العالم خلال الفترة من 2013 حتى 2017، واحتلت الإمارات المركز الثامن عالمياً من حيث عدد المشاريع التي استثمر فيها الأجانب خلال السنوات الخمس بـ61 مشروعًا.. تعرف على أعداد المشروعات الأجنبية والوظائف التي وفرتها بقطاع السياحة في المنطقة.

وساهم ما يقارب من 1527 مشروعًا في العالم بتوفير 263 ألف فرصة عمل مباشرة، ووفقًا للترتيب فقد جاءت الإمارات في المركز العالمي الثامن والأول عربياً من حيث عدد المشروعات في العالم، وهي 61 من عام 2013 وإلى عام 2017.

أما المملكة العربية السعودية فتأتي في المركز الثاني عربياً، حيث جاءت ثانية في الترتيب العربي وعلى مستوى الشرق الأوسط و43 عالميًا بعدد مشروعات 26 مشروعًا، ثم المغرب في المركز الثالث عربياً بعدد 10 مشروعات مشاركة مع دولة قطر والمركز الرابع عربيًا لمصر بعدد 9 مشروعات ثم عمان بعدد 6 مشروعات ثم البحرين والأردن والعراق بعدد 5 مشروعات.

يأتي هذا فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المشروعات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال 5 سنوات 50 مليار ريال (15 مليار دولار)، وجاءت الإمارات أولاً بالحصول على 27% من هذه الاستثمارات بقيمة 4.2 مليار دولار، ويبلغ عدد المشروعات السياحية الأجنبية 191 مشروعاً وفرت 23 ألف وظيفة بالمنطقة في 5 سنوات وفقاً لـ"سي إن إن" الأمريكية.