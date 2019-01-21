"الكارو" حاضر .. إزالة إسطبلات خيول مخالفة تحيط بمتنزه الردف "صور"

عمالة مخالفة تهيمن على الموقع .. غرف سكنية وخيول وروث وروائح كريهة

أنهت أمانة محافظة الطائف، عملية إزالة تعديات أقيمت على أراضٍ حكومية بيضاء بالمواقع المحيطة بمتنزه الردف، التي استخدمها معتدون لإقامة إسطبلات لخيولهم التي يقومون بتأجيرها على المتنزهين، وأخرى يتم من خلالها جرّ عربات "الكارو" في هذا الموقع السياحي، وذلك دون وجود أيّ مستمسكات شرعية لديهم، في حين يُشرف عليها كتأجير مجموعة من العمالة الوافدة؛ حيث أساءوا بوجودهم وانتشارهم بالموقع للمتنزه، وأسهم ذلك في زيادة روث تلك الحيوانات وانبعاث روائحها في عامل طرد لرواد المتنزه.

وباشرت آليات الأمانة أعمال الإزالة والهدم بدعم من مراقبي بلدية شرق الطائف الفرعية وقوة أمنية مساندة، وتمثلت أشكال التعدي في إقامة غرف سكنية، ومرابط للخيول، ومنافع أخرى تم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

وأوضحت أمانة الطائف، أن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل؛ تابع أعمال الإزالة الفورية للإحداثات المخالفة في الردف وفي مواقع أخرى من المحافظة، مشيرةً إلى أن الأمانة تنفذ التعليمات التي تقضي بضرورة التعامل الفوري مع أيّ شكلٍ من أشكال التعديات وإزالتها، ولاسيما التي تعترض مسار المشاريع التنموية أو الأراضي التي يتكرر استغلالها دون وجه حق.

يُذكر أن أمانة الطائف دشّنت أخيراً حملة مكثّفة على مواقع التعديات ضمن نطاق البلديات الفرعية، وأزالت مساحة كبيرة من التعديات على الأراضي الحكومية وأراضي الغير.