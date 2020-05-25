شاهد.. صاعقة تضرب شجرة معمرة في "شواص بلقرن"

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة بلقرن

أظهرت لقطات وثقها "علي العلياني"، اليوم، اللحظة التي انقضت فيها صاعقة على شجرة معمرة في شواص، شمال محافظة بلقرن، في واقعة لم تسفر عن أي إصابات.

وفي مركز عفراء، شمال بلقرن، ضربت صاعقة أخرى منزل المواطن عبدالله محمد القرني ، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات، لكن تضررت أجهزة كهربائية وإلكترونية وأجزاء من المنزل، قبل حضور فرق الدفاع المدني للموقع وفرقة من "كهرباء سبت العلاية".

وهطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من محافظة بلقرن ، سالت على إثرها أودية وارتوت بها الشعاب.