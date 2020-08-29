بريطانيا.. 1.108 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" خلال يوم

الفيروس أنهى حياة 12 مريضاً

أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأن المملكة المتحدة سجلت 1.108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل أمس.

وذكرت أن 12 مريضاً توفوا بعد 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات، التي تجريها خصوصاً في المناطق، التي ينتشر فيها المرض محلياً.

فيروس كورونا الجديد

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29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442 08:05 PM

الفيروس أنهى حياة 12 مريضاً

بريطانيا.. 1.108 إصابات مؤكدة بـ"كورونا" خلال يوم

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، بأن المملكة المتحدة سجلت 1.108 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، بانخفاض طفيف عن الرقم المسجل أمس.

وذكرت أن 12 مريضاً توفوا بعد 28 يوماً من اكتشاف إصابتهم بالمرض، وفقاً لـ"رويترز".

وتعمل بريطانيا على زيادة عدد الاختبارات، التي تجريها خصوصاً في المناطق، التي ينتشر فيها المرض محلياً.

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فيروس كورونا الجديد

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