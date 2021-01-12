"الغامدي" يناقش الخطة التشغيلية لفرع "البيئة" بمكة للعام الحالي

أكد ضرورة تحقيق الاستراتيجيات الواجب توافرها لتحقيق الأهداف

عقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم، اجتماعاً

بمقر الفرع بجدة؛ لمناقشة خطة العمل التشغيلية ومؤشرات الأداء لإدارة الزراعة في الفرع لهذا العام 1442هـ، بحضور مديري الإدارات والأقسام ومشرفي أعمال الحج بالفرع .

واستعرض الاجتماع الجزء التشغيلي ومؤشرات الأداء لقسم الثروة النباتية، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، ومحاجر الفرع،

والمختبرات، وقسم الاستثمار وما تم وضعه كأهداف ومبادرات خلال العام الحالي.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة: نؤكد أهمية هذه الخطط التشغيلية لكافة الأقسام و الأنشطة لتحقيق

الاستراتيجيات الواجب توافرها لتحقيق الاهداف، وتحديد برامج العمل.

وأضاف: من الضروري أن يكون هناك تكاتف وتعاون بين الجميع لتحقيق أهداف الوزارة، ونشكر كافة المشاركين بأعمال الإدارة والأقسام.

وطالب الجميع باستشعار المسؤولية العظيمة لخدمة حجاج بيت الله، وأن يقدموا الصورة التي تعكس حرص القيادة بتقديم الخدمات التي تليق بحجاج بيت الله.