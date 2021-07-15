وفاة "مروعي بحري"

توفي والد موسى مروعي بحري - نائب الرئيس للتسويق والاتصال في طيران ناس.

وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية قرّرت أسرة الفقيد استقبال العزاء للرجال والنساء عن طريق الاتصال هاتفيًّا أو عبر الواتساب فقط.

أسرة تحرير "سبق" تقدّم العزاء للأستاذ موسى بحري، وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

1

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 07:37 PM

وفاة "مروعي بحري"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 229

توفي والد موسى مروعي بحري - نائب الرئيس للتسويق والاتصال في طيران ناس.

وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية قرّرت أسرة الفقيد استقبال العزاء للرجال والنساء عن طريق الاتصال هاتفيًّا أو عبر الواتساب فقط.

أسرة تحرير "سبق" تقدّم العزاء للأستاذ موسى بحري، وأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021