"الهميمي" للمرتبة الثانية عشرة بديوان المراقبة

صدر قرار رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام العنقري بترقية المراقب المالي محمد بن هادي الهميمي للمرتبة الثانية عشرة، وأعرب الهميمي عن اعتزازه بهذه الترقية.

سائلاً الله عز وجل أن تكون عوناً له في خدمة دينه ومليكه ووطنه، مقدماً شكره لكل من تواصل معه وهنأه بالترقية.