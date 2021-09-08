"أمن الطرق" ينبّه لرياح وأتربة مثارة بالطرق الخارجية بالشرقية

دعا إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية

أصدر "أمن الطرق" تنبيهاً لمستخدمي الطرق الخارجية بالمنطقة الشرقية، مفاده أن المنطقة قد تشهدُ هبوب رياح نشطة مصحوبة بأتربة مثارة؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وقال "أمن الطرق": نأمل توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان.