"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة

طالب الجميع بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم

نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.

وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.

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04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439 11:07 PM

طالب الجميع بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم

"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة

فهد الغبيوي

مكة المكرمة

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نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.

وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.

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