"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة

طالب الجميع بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم

نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.

وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.