"أمن الطرق" ينبه المسافرين لغزارة الأمطار على طريق مكة- المدينة

نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.
وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.
طالب الجميع بتهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم
نبه الحساب الرسمي لأمن الطرق، مستخدمي طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة لوجود أمطار غزيرة يشهدها الطريق.
وطالب الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا للأمطار الغزيرة التي يشهدها الطريق، حفاظًا على سلامتهم.