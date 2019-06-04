سفير المملكة بالفلبين يوجّه بتكثيف الجهود للبحث عن المفقود "الشريف"

التقى برئيس المراسم الذي أكد أن هناك اهتماماً بالمواطن السعودي

حثّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أثناء لقائه اليوم رئيس المراسم بالقصر الجمهوري السيد روبرت بورهي في مكتبه بقصر مالاكانيانغ بتكثيف الجهود في جميع الاحتمالات؛ للبحث عن الطيار المفقود عبدالله الشريف.

وقد تناول اللقاء ظروف اختفاء المواطن وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، حيث طالب السفير خلال اللقاء بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مقدماً شكره للحكومة الفلبينية؛ لما تقدّمه من جهود.

من جانبه، أفاد الوزير بأن هناك اهتماماً وعلى كل المستويات للعثور على المواطن "الشريف" ومدربه الفلبيني.

5

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440 05:03 PM

التقى برئيس المراسم الذي أكد أن هناك اهتماماً بالمواطن السعودي

سفير المملكة بالفلبين يوجّه بتكثيف الجهود للبحث عن المفقود "الشريف"

بدر العتيبي

الرياض

0 4,201

حثّ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أثناء لقائه اليوم رئيس المراسم بالقصر الجمهوري السيد روبرت بورهي في مكتبه بقصر مالاكانيانغ بتكثيف الجهود في جميع الاحتمالات؛ للبحث عن الطيار المفقود عبدالله الشريف.

وقد تناول اللقاء ظروف اختفاء المواطن وعمليات البحث والتحقيقات التي تجريها الجهات المختصة الفلبينية، حيث طالب السفير خلال اللقاء بتكثيف جهود البحث وفق جميع الاتجاهات والاحتمالات، مقدماً شكره للحكومة الفلبينية؛ لما تقدّمه من جهود.

من جانبه، أفاد الوزير بأن هناك اهتماماً وعلى كل المستويات للعثور على المواطن "الشريف" ومدربه الفلبيني.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019