فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الكاميروني المستجدات الدولية

على هامش افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمدينة جنيف اليوم، وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا.

جاء ذلك على هامش رئاسته وفد المملكة في افتتاح الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان.

وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.