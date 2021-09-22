بطلق ناري .. مجهول يقتل 3 من الإبل ويصيب رابعة في وادي ضرى بميسان

الجهات الأمنية وقفت على الموقع واتخذت الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات

أطلق مجهول النار على 4 من الإبل، حيث قام بقتل 3 منها وإصابة الأخرى، وذلك في تصرف غريب كونها في وسط المكان المخصص لها من قِبل مالكها ولم تكن سائبة كغيرها على امتداد الطرقات.

وتشير التفاصيل إلى أن المجهول قام في منتصف يوم الاثنين الماضي بإطلاق النار على الإبل، وعلى الفور قام مالكها بإبلاغ الجهات الأمنية ممثلة بمركز شرطة أبو راكة بمحافظة ميسان والتي وقفت على الموقع واتخذت الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.

وقال المواطن "سعد الشلوي" لقد وجدت الإبل التي تخصني مصابة بطلق ناري وملقاة على الأرض، وهذا الأمر أزعجني كثيرًا وقمت بإبلاغ الجهات المختصة بما حدث ولقد باشرت مسرح الجريمة.



وأضاف: الجهات الأمنية بمركز أبو راكة قامت بجهود مميزة فور مباشرتها للبلاغ وأتمنى تشديد العقوبة على الجاني بعد أن يتم القبض عليه.