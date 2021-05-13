"المسابقات": تعديل موعد مباراتين في الجولة 29 لطرفي نهائي الكأس

قرّرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تعديل مواعيد مباريات الأندية المتأهلة إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأجرت اللجنة تعديلاً على موعد مواجهة (الفيصلي والشباب) في مدينة المجمعة الرياضية، ومواجهة (التعاون والهلال) على ملعب الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة ضمن مباريات الجولة (29) من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لتقام يوم الأحد 23 مايو الحالي في تمام الساعة 9:00 مساء، نظرًا لمشاركة "التعاون" و"الفيصلي" في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2020/ 2021 الذي سيتم إعلان موعده من الاتحاد السعودي في وقت لاحق.

كما قررت اللجنة إقامة مباراة (الأهلي والقادسية) ضمن الجولة 27، ومباراة (الاتحاد والعين) ضمن الجولة 29، ومباراة (الأهلي والاتفاق) في الجولة 30 على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.