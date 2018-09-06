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تكللت بالنجاح ولاقت إقبالاً مميزًا من قِبل منسوبي المطار

جمرك مطار الطائف ينفذ حملة للتبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي

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نفذ جمرك مطار الطائف الدولي، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة حملة تبرع بالدم لجنودنا البواسل في الحد الجنوبي.

فيما لاقت الحملة صدى رائعًا من جميع القطاعات في المطار وتكللت بالنجاح ولله الحمد نتيجة للإقبال الرائع من قِبل المتبرعين.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات والبرامج التي تقوم بها هيئة الجمارك، عرفانًا وتقديرًا لما يقوم به جنودنا البواسل في الحد الجنوبي.