"تركي آل الشيخ" يتوعد بمحاسبة أي شركة تخالف الآداب العامة ويهدد بسحب التراخيص

قال: هيئة الترفيه لن تتغاضى عن التجاوزات أو قيام فعالية دون ترخيص

شدد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ على أن هيئة الترفيه لا تتحمل أخطاء أو تجاوزات منظمين لم ترخص لهم، أو منظمين لم يلتزموا بما رخص لهم، مشيراً إلى أن مسؤوليتها إصدار الترخيص بعد استيفاء الشروط ومتابعة تطبيقه.

وتوعد في تغريدات من حسابه بتويتر بأنه "في حال وجود خلل في ذلك من المنظمين فسيتم اتخاذ الإجراء المناسب".

‏‫‏وأكد المستشار آل الشيخ أن "هيئة الترفيه لن تتغاضى عن أي تجاوز في فعالية، أو قيام فعالية دون ترخيص، في أي مكان في المملكة، وستتخذ كل الإجراءات النظامية في حال التجاوز".

وأضاف: "في حال تجاوز أي شركة للآداب العامة وضوابط الترخيص سيتم سحب ترخيص الفعالية ومخاطبة الجهات المسؤولة لاتخاذ اللازم".