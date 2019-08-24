طرح تذاكر الكلاسيكو الآسيوي بين الاتحاد والهلال للبيع

أعلنت إدارة نادي الاتحاد طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا عبر موقع مكاني.

وحددت الإدارة أسعار بيع تذاكر المباراة التي ستُقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة يوم الثلاثاء 27 أغسطس على النحو الآتي:

* التذاكر الموحدة "أفرادًا وعائلات": 40 ريالاً.

* تذاكر المنصة "فضية": 400 ريال.

* تذاكر المنصة "ذهبية": 800 ريال.