بلدية الحازمي تنفذ حملة لتعقيم ألعاب الأطفال في الحدائق العامة

استكمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا

نفذت بلدية الحازمي، حملة لتعقيم ألعاب الأطفال الموزعة على الحدائق العامة ودورات المياه ومرافق العامة.

كما واصل مراقبو البلدية، تكثيف حملاتهم الرقابية على محلات الحلاقة وغيرها في المراكز التابعة لبلدية الحازمي.

وقال رئيس البلدية، المهندس إبراهيم بن صالح القرني، إن حملة تعقيم ألعاب الأطفال استكمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عملية تعقيم ألعاب الأطفال في مختلف الحدائق والمرافق العامة مستمرة بشكل يومي.

وأضاف "القرني" أنه جرى تنظيم زيارات المحلات، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بتوفير المعقمات، مؤكدًا أن الفرق الميدانية حريصة خلال هذه الفترة على سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار فيروس كورونا.