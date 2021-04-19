رحيل المعارض السوري ميشيل كيلو متأثراً بمضاعفات "كورونا"

سُجن عدة مرات خلال حكم حافظ الأسد

أعلنت مصادر في المعارضة السورية، اليوم الاثنين، وفاة المعارض ميشيل كيلو، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي هناك، عن عمر يناهز الـ 80 عاماً.

ويعد "كيلو"، وهو صحفي وكاتب مسيحي سوري، أحد أهم شخصيات المعارضة السورية في المنفى، وكان يقيم في باريس.

وسجن "كيلو" عدة مرات في أثناء حكم حافظ الأسد، ولاحقاً ابنه "بشار".

1

19 إبريل 2021 - 7 رمضان 1442 05:40 PM

سُجن عدة مرات خلال حكم حافظ الأسد

رحيل المعارض السوري ميشيل كيلو متأثراً بمضاعفات "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 4,276

أعلنت مصادر في المعارضة السورية، اليوم الاثنين، وفاة المعارض ميشيل كيلو، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي هناك، عن عمر يناهز الـ 80 عاماً.

ويعد "كيلو"، وهو صحفي وكاتب مسيحي سوري، أحد أهم شخصيات المعارضة السورية في المنفى، وكان يقيم في باريس.

وسجن "كيلو" عدة مرات في أثناء حكم حافظ الأسد، ولاحقاً ابنه "بشار".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021