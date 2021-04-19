رحيل المعارض السوري ميشيل كيلو متأثراً بمضاعفات "كورونا"

سُجن عدة مرات خلال حكم حافظ الأسد

أعلنت مصادر في المعارضة السورية، اليوم الاثنين، وفاة المعارض ميشيل كيلو، نتيجة مضاعفات فيروس كورونا، نقل بعدها إلى المستشفى حيث توفي هناك، عن عمر يناهز الـ 80 عاماً.

ويعد "كيلو"، وهو صحفي وكاتب مسيحي سوري، أحد أهم شخصيات المعارضة السورية في المنفى، وكان يقيم في باريس.

وسجن "كيلو" عدة مرات في أثناء حكم حافظ الأسد، ولاحقاً ابنه "بشار".