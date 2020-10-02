كورونا في 3 دول.. المكسيك تسجّل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة

10 اصابات في الصين و3 بموريتانيا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، إلى 748315 والوفيات إلى 78078.

وقالت الوزارة في بيان: "جرى تسجيل 5099 إصابة جديدة و432 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجّلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والهند.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البر الرئيس سجل 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأضافت اللجنة، في بيان، أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في البر الرئيس الصيني 85424 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و18 حالة تعافٍ.

وأفادت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان لها، اليوم، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 7505 حالات، منها 7138 حالة شفاء، و161 وفاة.