أمانة عسير الثانية على مستوى السعودية في الجولات الميدانية على المنشآت التجارية

ضمن جهود الحد من انتشار وتفشي فيروس كورونا

حققت أمانة وبلديات منطقة عسير المركز الثاني في التقرير الصادر اليوم عن وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى أمانات السعودية في حجم الجولات الميدانية على المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة ضمن جهود وزارة البلديات للحد من انتشار فيروس كورونا بهدف حماية المواطن والمقيم من خطر انتشار العدوى في هذه المنشآت؛ إذ خالفت الفِرق الرقابية الميدانية يوم أمس الخميس 1142 منشأة؛ لم تستجب لمعايير التباعد الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كما اضطرت إلى إغلاق 74 منشأة لعدم توافر الحد الأدنى من هذه المعايير والإجراءات الوقائية.



وفي ضوء ذلك، قال أمين منطقة عسير إن هذا التقرير أنصف الفِرق الميدانية في أمانة المنطقة وبلدياتها التي بذلت –ومازالت- جهودًا متواصلة ضمن جهودها الرقابية اليومية، ممثلة في اللجان والفِرق الرقابية لمتابعة المنشآت التجارية المتنوعة والمطاعم والمقاهي، ورصد المخالفين لها.



وأكد أن هذه الجهود لحماية المواطن والمقيم من انتشار العدوى بين المتسوقين، موضحًا أن عقوبة الإغلاق تطبَّق مباشرة في حال رصد وضبط المخالفات الخاصة بالتدابير الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.



وشدّد على أنه لا تهاون في المتابعة ورصد المخالفين، وتطبيق العقوبات النظامية عليهم بهدف الحد من انتشار الفيروس بإذن الله.



وأضاف "الحميدي" بأن الجهود الميدانية والرقابية تأتي وفق خطط وجولات ميدانية على فترات صباحية ومسائية، وهذا تطلب مضاعفة أعداد المراقبين الميدانيين، وكذلك نطاق الجولات؛ لتشمل المجمعات التجارية المتنوعة والمتنزهات والحدائق والمطاعم والمقاهي، مع الاهتمام بالجوانب التوعوية والتثقيفية في أماكن التجمعات. مشيرًا إلى أن التقرير الصادر اليوم عن المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية أظهر جزءًا من الجهود الرقابية لأمانة المنطقة التي أسهمت في ضبط العديد من المخالفات الاحترازية، وتم اتخاذ العقوبات النظامية مباشرة عليها، إما بالمخالفات، أو عقوبات الإغلاق الفوري للمنشأة.



وأكد في ختام حديثه أن الأمانة تواصل حرصها على صحة وسلامة المتسوقين من خلال عدد من مؤشرات الأداء التي تسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها، والارتقاء بها، والوقوف على مكامن الخلل إن وُجدت؛ وذلك للعمل على تلافيها مستقبلاً؛ ما سيعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها.. مجددًا تحذيره للمنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.



الجدير بالذكر، أن تقرير الوزارة الصادر اليوم أظهر أن أمانة عسير جاءت بعد أمانة الرياض في عدد الجولات الرقابية، وما نتج عنها من الإغلاقات والمخالفات، ضمن جهودها الرقابية في متابعة الإجراءات الاحترازية التي توجِّه دائمًا بالتواصل عبر 940 لرفع البلاغات والمخالفات من قِبل المواطنين والمقيمين.