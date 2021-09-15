"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 70 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546251 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 70 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535260 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8640 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2351 والحالات الحرجة 449 حالة.
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546251 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 70 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535260 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8640 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2351 والحالات الحرجة 449 حالة.