"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 70 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021، تسجيل 88 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546251 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 70 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535260 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8640 حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 2351 والحالات الحرجة 449 حالة.