"المعلمي" رئيسًا للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لـ3 أعوام

جدَّد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة، السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.

وأكد "المعلمي" في تصريح بهذه المناسبة أن قرار المركز يجسّد الثقة بالسعودية، والدور الرئيس الذي تلعبه ‏السعودية في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. مفيدًا بأن ذلك يبيّن الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية، والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز، ولاستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.