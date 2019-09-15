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استنادًا إلى تقرير زيارة اللجنة الإشرافية.. المدة عامان والطاقة الاستيعابية 4

جدة.. اعتماد دبلوم الدراسات العليا بمركز أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي

قررت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مؤخرًا، اعتماد مركز طب الأسنان التخصصي بشمال جدة والتابع لمجمع الملك عبدالله الطبي، مركزًا تدريبيًّا لبرنامج دبلوم الدراسات العليا في تخصص طب أسنان الأسرة لمدة عامين، بطاقة استيعابية 4 أطباء للسنة التدريبية، وابتداء من الأول من شهر يناير من العام الميلادي القادم 2020م.

وقد جاء الاعتماد استنادًا على تقرير زيارة اللجنة الإشرافية لبرنامج دبلوم الدراسات العليا السعودي في 26 من شهر أغسطس الماضي من العام الميلادي الحالي 2019م.

هذا، ولدى المركز اعتماد سابق من هيئة التخصصات الصحية يختص بتدريب طلاب البورد في التخصصات الآتية "إصلاح الأسنان، الاستعاضة السنية، تقويم الأسنان، طب أسنان الأطفال، علاج جذور الأسنان، أمراض وجراحة اللثة، زراعة الأسنان".

وقد شرُف قسمُ الأسنان بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، بتكريم من قِبَل إدارة طب الأسنان بـ"صحة جدة" متمثلة في قسم البرامج الوقائية لحصوله على المركز الأول على مستوى مراكز وأقسام طب الأسنان بمستشفيات صحة جدة للطب الوقائي؛ نظير جهوده المبذولة والفعالة وتعاونه المستمر في سبيل تحقيق النجاح لفعاليات الطب الوقائي خلال العام الهجري المنصرم 1440هـ والتي تهدف إلى تعزيز أهمية المحافظة على الأسنان وطرق الوقاية من التسوس وأمراض الفم، إلى جانب دورها الأساسي في التقليل من نسبة الإصابة بأمراض التسوس وأمراض صحة الفم بتوعية كافة شرائح المجتمع وبمختلف فئاتهم العمرية بما فيهم طلبة المدارس.

وشارك في تفعيل الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان وتطبيق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان الخاصة بتوعية طلاب المدارس، كما شارك في الحملات والفعاليات والأيام الصحية التوعوية التثقيفية العالمية داخل المجمع الطبي وخارجه عبر ركن توعوي خاص بأمراض الأسنان وطرق الوقاية منها، وقد ساهم في إجراء المحاضرات التفاعلية وتطبيق الإجراءات الوقاية، وتطبيق مادة الفلورايد الوقائية، من قِبَل طاقم طبي متخصص بصحة الفم والأسنان.

يُذكر أن مركز طب الأسنان التخصصي بشمال جدة، ربط في العاشر من شهر رمضان للعام الهجري 1440هـ -فنيًّا وماليًّا وإداريًّا- بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، والذي يعتبر من المراكز المتخصصة بجدة في إصلاح الأسنان والاستعاضة السنية، وتقويم الأسنان، وطب أسنان الأطفال، وعلاج جذور الأسنان، وعلاج أمراض وجراحة اللثة، وجراحة الفم، وزراعة الأسنان.

كما يتوفر في المركز جهاز أشعة ثلاثي الأبعاد من أحدث الأجهزة الطبية المختصة بالفحوص الإشعاعية والمتقدمة لخدمة زراعة الأسنان، ويمتاز بوجود أطباء ومساعدين وفنيين مؤهلين متخصصين في طب الأسنان وعلاج الأمراض المتعلقة بالأسنان، وتقديم أرقى الخدمات الطبية والوقائية عبر 40 عيادة لخدمة ما يقارب أكثر من 5.000 مراجع شهريًّا.