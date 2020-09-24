الرياض.. أكثر من ٥٠٠ متطوع يشاركون في فعالية "يالله نزرع"

قالت أمانة منطقة الرياض: إن أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة يشاركون في فعالية "يالله نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضِمن فعالياتها الاحتفالية بـ#اليوم_الوطني_الـ٩٠.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: تعزيزًا للثقافة الصحية.. وزعت الأمانة معقمها المنتج في مختبراتها المركزية على الأطفال في #اليوم_الوطني_الـ٩٠.أمانة الرياض الرياض
أقامتها أمانة العاصمة ضمن فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني الـ٩٠
قالت أمانة منطقة الرياض: إن أكثر من ٥٠٠ متطوع ومتطوعة يشاركون في فعالية "يالله نزرع" في وادي السلي بتنظيم من #أمانة_منطقة_الرياض ضِمن فعالياتها الاحتفالية بـ#اليوم_الوطني_الـ٩٠.
وأضافت عبر حسابها في تويتر: تعزيزًا للثقافة الصحية.. وزعت الأمانة معقمها المنتج في مختبراتها المركزية على الأطفال في #اليوم_الوطني_الـ٩٠.