مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).
وفيما يأتي أرقام الميزانية:
الإيرادات: 849 مليار ريال.
المصروفات: 990 مليار ريال.
العجز: 141 مليار ريال.
مجلس الوزراء
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).
وفيما يأتي أرقام الميزانية:
الإيرادات: 849 مليار ريال.
المصروفات: 990 مليار ريال.
العجز: 141 مليار ريال.