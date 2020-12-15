مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الثلاثاء، الخامس عشر من شهر ديسمبر 2020م، الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2021).

وفيما يأتي أرقام الميزانية:

الإيرادات: 849 مليار ريال.

المصروفات: 990 مليار ريال.

العجز: 141 مليار ريال.