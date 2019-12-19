على طريقة "حرب النجوم".. كشف خطة ضرب روسيا بقنبلة نووية من الفضاء

تقرير عمره 43 عاماً كُشِف عنه الستار مؤخراً.. سرّ المكوك "شاتل"

فيما يبدو أن السباق الفضائي بين الولايات المتحدة وروسيا تحوّل إلى تقنية عسكرية على طريقة سلسلة الأفلام الشهيرة "حرب النجوم"، وليس بحثية فقط كما هو معروف عنه، حيث كشف تقرير كتبه علماء أحد المعاهد البحثية الروسية عن خطة أمريكية ممكنة للقصف الذري على العاصمة الروسية موسكو من الفضاء.

ووفق التقرير الذي كتبه علماء معهد الرياضيات التطبيقية في عام 1976 وتم نشره مؤخراً، فقد كان ممكناً استخدام إحدى السفن الفضائية المكوكية الأمريكية "شاتل" في القصف الذري على موسكو.

ووفقاً لـ"سبوتنيك عربي" أمكن لـ"شاتل" في تقدير العلماء، أن تحمل قنبلة نووية.

وبحسب التقرير المذيل بتوقيع الأكاديمي مستيسلاف كيلديش فإن "المكوك" الفضائي ينطلق من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا، ليصل بعد 70 – 80 دقيقة إلى شرق أوروبا. ويمكنه أن يلقي قنبلة نووية من علو 67 كيلومتراً، حيث يتعذر اكتشافه من الأرض. وكان يجب أن تصل القنبلة إلى هدفها بعد 3 – 4 دقائق، بينما تعود "شاتل" إلى قاعدتها في الولايات المتحدة.

وكان احتمال استخدام المكوك الفضائي الأمريكي لأغراض عسكرية هو الذي حثّ قيادة الاتحاد السوفيتي، برأي الخبير فاديم لوكاشيفيتش، على إطلاق العمل في مشروع المكوك الفضائي الروسي "بوران".

يُذكر أنه يوجد بحوزة الولايات المتحدة اليوم مكوك فضائي واحد. ويعتبره خبراء روسيا تقنية عسكرية.