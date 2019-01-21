كراني يتوقع ويؤكد: رحلت الكتلة الباردة وزائر قطبي آخر قادم

قال: كتلة دافئة تسود الأجواء حتى نهاية يناير فتمتعوا بالدفء

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن كتلة هوائية دافئة تسود الأجواء كافة بعد رحيل الكتلة الباردة التي شهدتها المملكة؛ مبيناً أن زائراً قطبياً آخر قادمٌ عبر البوابة الشمالية.

وقال عبر حسابه في "تويتر": رحلت الكتلة الباردة، بعون الله كتلة هوائية دافئة تسود الأجواء كافة بعد رحيل الكتلة الباردة، فتمتعوا بالدفء حتى نهاية يناير تقريباً، يلي ذلك قدوم زائر قطبي آخر عبر البوابة الشمالية الغربية بصحبة كتلة قطبية باردة.. طقسنا اليوم غائم إلى غائم جزئي مع نشاط للرياح يصحبه شبه انعدام للرؤية.