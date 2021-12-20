كيف تعمل الدهانات المقاومة للحريق بتكنولوجيا الانتفاخ؟

تعدّ مهمة للغاية للمباني لأنها تحدّ من الخسائر البشرية والمادية

تُعرف الدهانات المقاومة للحريق، والتي يشار إليها أحياناً باسم الطلاء المثبّط للّهب، بأنها دهان مُصمم لمنع اللهب من الانتشار لمدة تتراوح بين 30 و120 دقيقة في الغالب، وقليل منها ما يتجاوز هذه المدة. ويشبه هذا النوع من الدهان في مظهره مظهر الدهان التقليدي، إلا أنه يعطي المبنى أماناً إضافياً بواسطة الخصائص التالية:

1. تقليل قابلية اشتعال المواد واحتراقها.

2. الحدّ من كمية انبعاث الدخان.

3. التخفيف من شدة الحريق.

4. إبطاء انتشار الحريق.

● كيف تعمل الدهانات المقاومة للحريق؟

تتفاعل الدهانات المقاومة للحريق مع درجات الحرارة الشديدة، فتقوم بصنع طبقة سميكة وحاجبة للّهب لعزل الهيكل بالدهان المنتفخ من النار والدخان، فتؤخر انتشاره لمدة تتراوح في الغالب بين 30 إلى 120 دقيقة، مما يمنح وقتاً إضافياً يسمح، من جهة، بمقاومة الحريق قبل وصوله إلى السطح، ويسمح، من جهة أخرى، بخروج الناس من موقع الحريق سالمين. وبسبب آلية عمل الدهان المقاوم للحريق والطريقة التي يتفاعل فيها مع اللهب، فإنه يعدّ مهماً للغاية للحدّ من الخسائر البشرية والخسائر المادية.

يعتبر استخدام الدهانات المقاومة للحريق على الجدران والأسقف من أكثر الطرق فعالية لمنع انتشار ألسنة اللهب ورفع مستوى الأمان للمبنى والقاطنين فيه. توجد أنواع مختلفة من الدهانات المثبطة للحرائق، كل نوع يتناسب مع أنواع مختلفة من الأسطح مثل: الخشب، والجدران، والأسقف، والمعادن، والكابلات الكهربائية، والسياج، والخرسانة، والبلاستيك.

آلية عمل الدهانات المقاومة للحريق

● الفرق بين الدهانات المقاومة للحريق والدهانات المثبّطة للحريق

تتوافق الدهانات المقاومة للحريق والدهانات المثبطة للحريق في فعاليتهما لمنع انتشار الحريق، إلا أنهما يختلفان اختلافاً جوهرياً، فالدهانات المثبطة للحريق ليست مقاومة بشكل طبيعي، ولكن تُعالج كيميائياً لإطفاء الحرائق على نطاق صغير من تلقاء نفسها، وإبطاء انتشار اللهب.

أما الدهانات المقاومة للحريق فهي بطبيعتها وتركيبتها الكيميائية مقاومة للحريق والحرارة الشديدة. تعمل هذه الدهانات بوضع حاجز بين النار وأي مادة تحتها لإبقائها محمية من اللهب لفترة أطول. ففي أثناء الحريق، يستجيب الدهان للهب بواسطة تشكيل الفقاعات، والانتفاخات، وطبقة رغوية غير قابلة للاحتراق، لأن الدهانات المقاومة للحريق لا تذوب ولا تقطر.

يوصي الخبراء عادةً بتطبيق الدهانات المقاومة للحريق والدهانات المثبطة للّهب في المنازل، ومخارج الطوارئ، والشقق، كما توجد بعض الدهانات التي تجمع ما بين هاتين الميزتين في دهان واحد، مثل دهان فاير وود 150 للأسطح الخشبية.

● الدهانات المقاومة للحريق بتكنولوجيا الانتفاخ من "دهانات الجزيرة" لأنواع مختلفة من الأسطح

تعرض دهانات الجزيرة على موقعها الإلكتروني أفضل 6 دهانات مقاومة للحريق تعمل بتكنولوجيا الانتفاخ:

●فاير دامب 263

دهان أكريليك مذيبي، عالي الجودة، وذو كثافة عالية، ومقاوم للحريق. يستخدم هذا الدهان للأسطح الحديدية، مثل الأعمدة والعوارض للحماية من الحرائق، وتوفير الوقت لإنقاذ الأرواح والممتلكات، ومن أهم مزاياه هي أنه:

1. يحمي الأسطح الحديدية من الحرائق السليلوزية لمدة ساعتين.

2. سريع الجفاف وقابل لإعادة الدهان بعد فترة وجيزة.

3. يوفر فرصاً أفضل لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

4. يمكن طلاؤه مباشرةً على الأسطح الحديدية.

5. مقاومته الممتازة لانتشار اللهب.

مثال على الأسطح الحديدية

● فاير دامب 100

دهان مائي عالي الجودة، ومقاوم لانتشار للحريق، ومعيق له، يعتمد في تصنيعه على تكنولوجيا انتفاخ الدهان. يتميز هذا الدهان بالذات بأنه صديق للبيئة، ومقاوم لانتشار الحريق على الأسطح الحديدية والإسمنتية، مما يوفر وقتاً لإجراء عمليات الإنقاذ، ومن أهم المزايا التي يتمتع بها:

1. قليل الرائحة.

2. يؤخر الحريق لمدة ساعة كاملة.

3. مطابق لمعايير Warringtonfire

4. سريع الجفاف.

5. صديق للبيئة.

6. متانته ممتازة.

● فاير وود 150

دهان مائي عالي الجودة، ومقاوم للحريق بتكنولوجيا الانتفاخ، صمم خصيصاً للأسطح القابلة للاحتراق لمنع انتشار اللهب بسرعة، مثل الأسطح الخشبية المختلفة. من أهم مزايا هذا الدهان:

1. التصاقيته الممتازة ومتانته العالية.

2. مقاومته للحرائق السليلوزية لمدة ساعة واحدة.

3. يُستخدم لتطوير خصائص الخشب في مقاومة الحريق.

4. مقاومته لانتشار اللهب.

مثال على الأسطح الخشبية

● فايرتك

دهان مائي، مقاوم للحريق بتكنولوجيا الانتفاخ، مصنوع من نوع خاص من الأكريليك، صُمم خصيصاً لحماية الأسطح الجبسية من الاحتراق ومنع انتشار اللهب. يتميز بعدة مزايا، منها:

1. يستخدم في تطوير خصائص الأسطح الجبسية في مقاومة الحريق.

2. يتميز بالتصاقية ومتانة عاليتين.

3. يمنع انتشار ألسنة اللهب.

4. يقاوم الحريق لمدة ساعة كاملة.

● فاير دامب W3

دهان مائي فريد من نوعه، ومصمم لـلأسطح الفولاذية لمقاومة الحريق، ويعمل على إعاقة انتشار النيران لمدة تصل إلى 4 ساعات، مما يمنح فترة أمان طويلة تنقذ الكثير من الأرواح والممتلكات. ومن مزاياه:

1. المقاومة الممتازة لانتشار اللهب.

2. خلوّه من الهالوجينات.

3. احتواؤه على معدل منخفض من المواد العضوية المتطايرة.

● كيبل كوت FR

دهان مائي يقاوم الحريق في الكابلات الكهربائية ويعيق انتشارها، ويعمل على الحدّ من تكوّن الدخان والغازات السامة، مما يجعل المكان أكثر أمناً. من أهم مزاياه:

1. مقاومته لانتشار اللهب على الكابلات الكهربائية المجمعة.

2. جيد لمنع تعطل اتصالات أجهزة الحاسب.

3. الحدّ من تكوّن الدخان والغازات السامة.

4. التصاقيته الممتازة ومتانته العالية.

5. مطابقته للمعايير العالمية.

الكابلات الكهربائية

● الخلاصة

تحمي الدهانات المواد التي يصنعها الإنسان من التآكل لتسهّل له حياته اليومية، فبدونها، تتعرض المباني والبُنى التحتيّة للصدأ، مما يجبرنا على استبدالها، وهو ثمن باهظ يتكبّده الناس والبيئة معاً، وفيه استنزاف للموارد. لذلك، تتيح "دهانات الجزيرة" للأفراد والشركات الحصول على أنواع مختلفة من الدهانات المقاومة للحريق بواسطة موقعها الإلكتروني.