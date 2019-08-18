الشباب يفتقد خدمات بلعمري لمدة شهر للإصابة

أعلن نادي الشباب غياب المحترف الجزائري الدولي جمال بلعمري عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة خلال تدريبات الفريق.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" قائلاً: "كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للمحترف الجزائري جمال بن العمري عن إصابته بتمزق في غضروف الركبة، قد تبعده عن الفريق قرابة الشهر".

يُشار إلى أن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومَين الماضيَين.

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18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440 11:46 PM

الشباب يفتقد خدمات بلعمري لمدة شهر للإصابة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن نادي الشباب غياب المحترف الجزائري الدولي جمال بلعمري عن الملاعب لمدة شهر بسبب إصابته بتمزق في غضروف الركبة خلال تدريبات الفريق.

وغرد الحساب الرسمي للنادي على "تويتر" قائلاً: "كشفت الفحوصات الطبية التي أُجريت للمحترف الجزائري جمال بن العمري عن إصابته بتمزق في غضروف الركبة، قد تبعده عن الفريق قرابة الشهر".

يُشار إلى أن اللاعب غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومَين الماضيَين.

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