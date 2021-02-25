"كيور فاك" تطور لقاحاً ضد السلالات الجديدة من "كورونا"

النتائج الأولية تنشر قريباً

أفاد رئيس شركة "كيور فاك" فرانز فيرنر هاس، اليوم (الخميس)، بأن تجارب لقاح كورونا، الذي تنتجه الشركة على الحيوانات، تظهر أنه فعال ضد السلالات المختلفة من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وذكر "هاس" أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي، أن نتائج التجارب الأولية بشأن تأثيرات اللقاح على تحورات كورونا ستُنشر قريباً.

وأضاف أن شركته تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحها بحلول يونيو المقبل.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 09:44 PM

النتائج الأولية تنشر قريباً

"كيور فاك" تطور لقاحاً ضد السلالات الجديدة من "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفاد رئيس شركة "كيور فاك" فرانز فيرنر هاس، اليوم (الخميس)، بأن تجارب لقاح كورونا، الذي تنتجه الشركة على الحيوانات، تظهر أنه فعال ضد السلالات المختلفة من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا.

وذكر "هاس" أمام المشرعين في الاتحاد الأوروبي، أن نتائج التجارب الأولية بشأن تأثيرات اللقاح على تحورات كورونا ستُنشر قريباً.

وأضاف أن شركته تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على لقاحها بحلول يونيو المقبل.

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لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

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