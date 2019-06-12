السلمي: سيتم إعادة فتح باب الترشُّح لرئاسة النصر.. الأحد

لعدم تقدُّم أي مرشح لمنصب الرئيس وعضوية النادي

أوضح رجاء الله السلمي، وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام، أنه سيتم يوم الأحد المقبل إعادة فتح باب الترشُّح مجددًا لنادي النصر؛ وذلك لعدم تقدُّم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.

وأكد السلمي في لقاء مع قناة "العربية" أنه وفقًا للمادة الـ77 في اللائحة التي تنص على إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى، وبالمدة الزمنية نفسها، في حال عدم تقدُّم مرشح لرئاسة النادي، فسيتم فتح الباب لاستقبال ملفات الترشح لرئاسة النصر يوم الأحد القادم، ولمدة 3 أيام.