شرطة القصيم تقبض على مواطن أساء لسكان إحدى المناطق ونشر ذلك عبر حسابه في مواقع التواصل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، بأنه إشارة إلى مقطع "الفيديو" المتداوَل لشخص يسيء لسكان إحدى المناطق، ونشره ذلك على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن في العقد السادس من العمر، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته لفرع النيابة العامة.