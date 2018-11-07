بالصور : خادم الحرمين يشرف حفل استقبال أهالي منطقة حائل

بحضور ولي العهد

شرَّف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مساء اليوم حفل استقبال أهالي منطقة حائل الذي أُقيم بمناسبة زيارته - أيده الله - للمنطقة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



وفور وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل في منتزه المغواة كان في استقباله - رعاه الله - الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل.

وعقب أن أخذ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مكانه في المنصة الرئيسة للحفل قوبل بعاصفة ترحيبية من الأهالي، وبادلهم – أيده الله – التحية ملوحاً بيده الكريمة لهم.

ثم عزف السلام الملكي.

بعد ذلك بدئ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

إثر ذلك ألقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل كلمة قال في مستهلها " حللتم بالقلوب أهلاً، ونزلتم في الأذهان سهلاً، مؤكداً أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الميمونة لحائل والوقوف على مشاريعها، وتلمس أحوال الرعية خير شاهد على نهجه – أيده الله - ونهج هذه الدولة المباركة.

وأضاف " سيدي، نحن أبناؤكم نعاهدكم كما عاهدتمونا على الولاء والسمع والطاعة، مقدّمين الأرواح قبل الأجساد، عاش الوطن – بإذن الله - شامخاً عزيزاً تحت راية التوحيد، وتحت ظل قيادتكم الحكيمة ".

بعد ذلك ألقى الشاعر نجم بن جزاع الأسلمي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة.

عقب ذلك ألقيت كلمة أهالي حائل ألقاها نيابة عنهم رئيس النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل الدكتور نايف بن مهيلب المهيلب، حمد الله في مستهلها أن قيض لهذه البلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال " إنها أمسية ليست كالأماسي وليلة ليست كالليالي يقود دفتها أميرنا المحبوب وجه السعد وابن السعد وسمو نائبه الفارس الجديد، يقرؤونك فيها أهل حائل السلام ويصافحونك بقلوبهم قبل أيديهم، مجددين الولاء والانتماء، سائرين على نهج الأجداد والآباء ثابتين على العهد كثبات "أجا وسلمى"، ويلهجون بلسان واحد "مرحا أبا فهد" بيت العز والشيم، مرحا "أبا فهد" بيت النبل والقيم.

وأضاف الدكتور نايف المهيلب قائلاً " الوطن وما أدراكم ما الوطن، إنه الرقم الصعب في المعادلات والمآلات، فحُبه فطري، وعشقه أبدي، وسيبقى شامخاً رغم التحديات صلداً رغم الوشايات متلألئاً متناغماً كالعقد الفريد.



ولفت النظر إلى أن رؤية المملكة أمست محور التنمية ومستقبل الأجيال، ومنتهى الآمال، لترسم معالم الاقتصاد الجديد بخطى واثقة نحو الثلاثين وبعزيمة ولي العهد الأمين وإرادة شعب عظيم لا يلين.

إثر ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - والحضور أوبريت بعنوان سلمان الأمل.

عقب ذلك أديت العرضة السعودية.

ثم سلم خادم الحرمين الشريفين عددًا من المتميزين والداعمين من أبناء منطقة حائل جوائزهم، وهم :

1 ـ الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد، ومن أبرز رجالات منطقة حائل وداعمًا ماليًا للمشروعات داخل المملكة وخارجها، ولديه العديد من التبرعات الخيرية الإنسانية الدائمة، ويتسلمها نيابة عنه أخوه عبدالله الرشيد.

2 ـ الشيخ عبدالله بن عبدالكريم المنيف، وذلك نظير جهوده والتكفل في إنشاء وتجهيز الرباط الطبي في منطقة حائل، ووقف لجمعية الإسكان بعدد 108 أجنحة وتم افتتاحها أخيرًا.

3 ـ مؤسسة العجيمي، بوصفها مؤسسة خيرية مانحة تقوم بدعم ورعاية الأعمال الخيرية وتقدم وترعى مبادرات وشراكات تنموية مستدامة في مجالات تطوير القدرات المجتمعية، ويتسلمها نيابة عنهم صالح العجيمي.

4 ـ الشيخ علي الجميعة – رحمه الله -، من أبرز رجالات منطقة حائل والداعمين الرئيسيين لها في جميع الأنشطة والفعاليات التنموية، ويتسلمها نيابة عنه ابنه زياد بن علي الجميعة.

5 ـ هيلة بنت عبدالله العنزي، الحاصلة على جائزة محمد بن راشد نظير حصولها على مركز متقدم على مستوى الدول العربية في تحدي القراءة وتسلمها بالنيابة عنها والدها.

6 ـ شادن بنت نايف الشمري، وحصلت على مجموعة من الجوائز الوطنية والدولية في مجال الرياضيات، ويتسلمها نيابة عنها والدها الدكتور نايف بن خلف الشمري.

7 ـ أنس سليمان بن حمد القاسم، مصمم ريبوتات ذات قدرات خاصة، والحاصل على جائزة في الأولمبياد الوطني للروبوت.

8 ـ أسامة بن عبدالله عائض الزهراني، والحاصل على الميدالية الذهبية في معرض آيتكس الدولي في ماليزيا، والميدالية الفضية في معرض تايوان الدولي للعلوم.

بعد ذلك تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - هدية تذكارية تشرف بتقديمها الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

كما تسلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هدية تذكارية من سمو أمير منطقة حائل.

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.

ثم شرف خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - مأدبة العشاء المعدة بهذه المناسبة.

حضر الحفل صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبد الله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي وكبار المسؤولين.