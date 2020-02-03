"تعليم مكة" يعلن انطلاقة المرحلة النهائية للمشاركة بمسابقة أندية الحي

مسابقات في الخط العربي والإلقاء المرتجل وكرة الطاولة للجنسين

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في إدارة نشاط الطلاب (بنين- بنات)- انطلاقة المشاركة في مسابقة الحي للمرحلة النهائية خلال الفترة 10- 11/ 6/ 1441هـ.

ووجهت إدارة التعليم تعميمًا لجميع أندية الحي الترفيهية التعليمية بمكة المكرمة باعتماد مشاركة الطلاب والطالبات المتأهلين والمتأهلات في المسابقات التي أقيمت على مستوى النادي في المرحلة النهائية لأندية تعليم مكة في مسابقات (الخط العربي، والإلقاء المرتجل، وكرة الطاولة للبنين)، يومي الثلاثاء والأربعاء 10- 11/ 6/ 1441هـ بنادي الحي بثانوية الحسين بن علي- غرب مكة، وستكون مسابقة الطالبات في مجالات (الخط العربي، والإلقاء المرتجل، والريشة الطائرة) يومي الثلاثاء والأربعاء: 10- 11/ 6/ 1441هـ بالصالة الرياضية بنادي الحي بالمدرسة الـ(35) الثانوية بالفيحاء.