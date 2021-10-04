السائح المحتال.. حصل من شركات الطيران على مليون ريال بخدعة "المفقودات".. هنا التفاصيل

بالتعاون مع صديق مقرب

حكم على السائح أنتوني جونيور من ولاية لويزيانا الأمريكية بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار، والذي يتجول بين الولايات الأمريكية لكسبه ما يزيد عن مليون ريال سعودي أو ما يقارب 300 ألف دولار على مدى 5 سنوات من خلال تقديم 180 مطالبة مزيفة بأمتعة مفقودة من 5 شركات طيران أمريكية، هي أمريكان إيرلاينز وألاسكا إيرلاينز وجيت بلو إيرلاينز وساوثويست إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز.

وطلب جونيور 31 عامًا 550 ألف دولار كتعويضات منذ عام 2015 وفقًا لوثائق المحكمة من مكتب المدعي العام للولايات المتحدة في مقاطعة لويزيانا من شركات الطيران وفقًا لبيزنس إنسايدر.

ونفذ جونيور المخطط من خلال حجز رحلات طيران تجارية باستخدام بطاقات هوية مزورة تضمنت صورته باسم وهمي ويدفع ثمن الرحلات ببطاقات فيزا مسبقة الدفع لتجنب تتبع عمليات الشراء إليه.

وعندما قدم مطالبات تتعلق بفقدان الأمتعة قدم جونز عناوين 7 أصدقاء لشركات الطيران لإرسال شيكات السداد، وحددت الشرطة أحد هؤلاء الأصدقاء وهو دونمونيك مارتن 29 عامًا والذي قبل شيكات السداد في 4 عمليات احتيال وسوف يحكم عليه بالسجن 5 سنوات، إذ أدين بشكل كامل.

وكان جونز يطلب من شركات الطيران تعويضه عن ممتلكات باهظة الثمن ادعى أنها كانت في حقائب أمتعته المفقودة، وتأكد من أن الأسعار ستصل إلى 3500 دولار وهو الحد الأقصى للمبلغ المسموح به لشركات الطيران قانونًا بتعويض الأمتعة المفقودة.